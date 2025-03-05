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Мошенники оформили еще два микрозайма на Жерара Депардье

Mash: мошенники оформили два микрозайма на актера Жерара Депардье
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мошенники оформили еще два микрозайма на французского актера Жерара Депардье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники взяли кредит на 30 тысяч рублей в Москве и на 15 тысяч рублей — в Санкт-Петербурге.

28 февраля Mash сообщал, что мошенники якобы оформили микрозаем на российский паспорт Жерара Депардье. Telegram-канал утверждал, что злоумышленники из Воронежа отправили в микрофинансовую организацию данные документа Депардье еще в феврале 2024 года. По данным СМИ, французский актер задолжал 5 тыс. рублей, не считая процентов, одобрившей микрозайм фирме.

В тот же день представитель Жерара Депардье Арно Фрилле опроверг информацию о том, что актер стал жертвой мошенников в России. Он назвал этот слух «креативной новостью». Фрилле уверил, что информация о микрозаймах — неправда.

25 февраля РБК заявил, что Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов. Представитель Депардье назвал позорной ситуацию с Союзом кинематографистов России. Он отметил, что артист «любезно согласился» вступить в союз по просьбе режиссера Клима Лаврентьева для «престижа» российских коллег. Фрилле рассказал, что узнал о взносах только через несколько лет.

Фрилле добавил, что из-за нелепости ситуации он не стал говорить актеру о произошедшем.

Ранее Елена Шанина приняла Хабенского за мошенника.

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