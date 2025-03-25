В театре Вахтангова отказались сотрудничать с выходящим по УДО Ефремовым

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил о своем отказе сотрудничать с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым после его условно-досрочного освобождения. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте «Абзац».

Крок отметил, что не знаком с Ефремовым, однако его впечатления от артиста, когда тот выступал в театре «Современник», были негативными.

«Я видел, как он выходил на гастроли в состоянии опьянения и не мог связать двух слов. Это было для меня ужасом», — поделился он.

По мнению Крока, авария, в которую попал Ефремов, стала результатом его падения.

Кроме того, директор подчеркнул, что театр не нуждается в приглашенных артистах.

Суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО, на заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь. Тем не менее суд напомнил артисту о его нарушениях порядка в колонии, а правозащитники посчитали, что Ефремов не заслужил освобождения. По данным SHOT, несколькими днями ранее актер обещал устроить «чудовищную» движуху после освобождения — но его адвокат назвал публикацию фейком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Ефремов может «сорваться» на алкоголь сразу после освобождения.