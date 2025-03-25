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Михаил Ефремов может «сорваться» на алкоголь сразу после освобождения

Нарколог Ковтун: для Ефремова есть риск возобновить пьянство в первый день свободы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Для актера Михаила Ефремова существует высокий риск возобновить употребление алкоголя в первые же дни после освобождения из колонии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Это во многом зависит от установок. Если человек не принимал решения прекратить употребление алкоголя, то он возобновит его употребление тут же. Тем более, повод есть. Условно-досрочное освобождение — повод, который многие используют для того, чтобы отметить алкоголем определенный жизненный этап в компании приятелей», — сказал Ковтун.

День освобождения, второй день, и ближайшее время, когда человек окажется на свободе, являются днями повышенного риска, добавил психиатр-нарколог.

Если решение не употреблять алкоголь было принято, оценить его твердость не представляется возможным, уточнил он.

Ранее суд принял решение освободить Ефремова.

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