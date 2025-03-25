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Путин обратился к российским деятелям культуры с речью о ценностях

Президент РФ Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к деятелям российской культуры в их профессиональный праздник с речью о ценностях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сердечно поздравляю с Днем работника культуры вас и всех ваших коллег — литераторов и музыкантов, художников и артистов, зодчих, сотрудников театров, музеев и библиотек. Этот праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере, своим талантом, достижениями утверждает непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть и смысл отечественной культуры», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что «гуманистический и нравственный идеалы культуры» позволяют сохранять связь между всеми поколениями просветителей и творцов.

Он объяснил, что именно поэтому в рамках одной торжественной церемонии чествуются известные и молодые мастера культуры.

Церемония вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества прошла 25 марта в Кремле в День работника культуры. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.

Ранее Путин наградил медалями Александра Пушкина троих казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

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