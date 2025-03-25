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Балерина поблагодарила Путина за внимание к балету в России

Балерина Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что балет на сегодняшний день остается в России в центре внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

Балерина получила премию президента Российской Федерации за сохранение и приумножение отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию отечественного искусства.

«От всей души благодарю за эту важную награду и за то, что искусство балета продолжает оставаться в центре внимания нашей страны», — сказала она.

Шакирова отметила, что гордится быть «частью великого театра великой страны».

Кроме того, особую благодарность балерина выразила художественному руководителю Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву, художественному руководителю балетной труппы Мариинского театра Адриану Фадееву и балерине Светлане Захаровой за выдвижение ее кандидатуры на получение премии.

25 марта Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год.

Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года. Вручение наград приурочено ко Дню работника культуры.

Ранее Путин наградил Аллегрову орденом.

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