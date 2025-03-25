Водонаева объяснила, почему не делает операции на глазах

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что боится делать операцию на глазах.

Водонаева также отказалась советовать пластического хирурга по лицу.

«Я никогда не делала лицо, как я могу кого-то советовать? Когда настанет мой час X, тогда поговорим. Сама сейчас присматриваюсь ко всем, смотрю на лицах тех, кто уже сделал. Мне не нравится 99%», — рассказала блогерша.

В январе Водонаева сообщила, что собирается сделать пластику груди в 2025 году. Она напомнила, что уменьшила грудь в 2016-м на два размера. По словам знаменитости, она долго не могла решиться на операцию после родов. На протяжении шести лет блогерша ходила на консультации к хирургу.

В декабре Водонаева рассказала, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме. Как отметила знаменитость, активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».

Ранее Марина Зудина объяснила, почему не делает пластику.