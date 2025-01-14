Водонаева захотела пластику груди в 2025 году

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что собирается сделать пластику груди в 2025 году.

Водонаева напомнила, что уменьшила грудь в 2016-м на два размера. По словам знаменитости, она долго не могла решиться на операцию после родов. На протяжении шести лет блогерша ходила на консультации к хирургу.

«Конечно же, в этот раз я так надолго затягивать не буду, очень хотелось бы сделать все в этом году. Скрывать не буду, так как не вижу в этом ничего предосудительного. А пока с удовольствием и интересом смотрю работы хирургов и кто из звезд себе что делает. Больше всего интересуют грудь и лица взрослых девушек 40+», — поделилась телеведущая.

Водонаева родила сына Богдана в 2010 году от бизнесмена Алексея Малакеева. Пара была в браке с 2009 по 2013 год.

В декабре Водонаева рассказала, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме. Как отметила знаменитость, активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».

Ранее Водонаева осудила уехавшего в Лос-Анджелес Влада А4.