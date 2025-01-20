Марина Зудина объяснила, почему не делает пластику

Актриса Марина Зудина призналась в шоу «Ты не поверишь!», что не прибегает к пластическим операциям.

Зудина объяснила, что не ложится под нож хирурга, так как боится боли.

«Вот я честно скажу: все, что эффективно, уже больно. Поэтому удовольствия никакого я не получаю: ни гиалуронку уколоть, ни ботокс, ни лазер. Все больно», — поделилась артистка.

Актриса посоветовала женщинам найти своего косметолога и не «бросаться во все тяжкие».

В 2025-м другие звезды шоу-бизнеса задумались о пластике. К примеру, блогерша и телеведущая Алена Водонаева хочет сделать пластическую операцию на грудь.

Водонаева напомнила, что уменьшила грудь в 2016-м на два размера. По словам знаменитости, она долго не могла решиться на операцию после родов. На протяжении шести лет блогерша ходила на консультации к хирургу.

По мнению Водонаевой, в пластике нет ничего предосудительного. Сейчас она следит за работами хирургов. Больше всего ее интересуют грудь и лица женщин «40+».

Ранее Лера Кудрявцева повредила руку.