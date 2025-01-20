Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марина Зудина объяснила, почему не делает пластику

Актриса Марина Зудина призналась, что не делает пластику из-за боязни боли
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Марина Зудина призналась в шоу «Ты не поверишь!», что не прибегает к пластическим операциям.

Зудина объяснила, что не ложится под нож хирурга, так как боится боли.

«Вот я честно скажу: все, что эффективно, уже больно. Поэтому удовольствия никакого я не получаю: ни гиалуронку уколоть, ни ботокс, ни лазер. Все больно», — поделилась артистка.

Актриса посоветовала женщинам найти своего косметолога и не «бросаться во все тяжкие».

В 2025-м другие звезды шоу-бизнеса задумались о пластике. К примеру, блогерша и телеведущая Алена Водонаева хочет сделать пластическую операцию на грудь.

Водонаева напомнила, что уменьшила грудь в 2016-м на два размера. По словам знаменитости, она долго не могла решиться на операцию после родов. На протяжении шести лет блогерша ходила на консультации к хирургу.

По мнению Водонаевой, в пластике нет ничего предосудительного. Сейчас она следит за работами хирургов. Больше всего ее интересуют грудь и лица женщин «40+».

Ранее Лера Кудрявцева повредила руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами