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Стали известны обладатели премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль»

Юра Борисов и Евгений Цыганов получили «Нику» в номинации «Лучшая мужская роль»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юра Борисов и Евгений Цыганов стали обладателями национальной кинематографической премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль». Об этом сообщает ТАСС.

Борисов удостоился «Ники» за фильм «Кончится лето». По словам актера, он очень волновался перед получением награды. Борисов решил передать свою статуэтку «Ника» супруге Анне Шевчук.

Цыганов получил награду за съемки в фильме «Мастер и Маргарита». Актер заявил, что считает огромной честью стоять на этой сцене и огромным счастьем работать с такой группой по такому материалу. Цыганов подчеркнул, что отказывается от премии в пользу актрисы Юлии Снигирь.

12 марта сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что Юра Борисов сыграл в оскароносной «Аноре» лучше остальных актеров из съемочной группы. Режиссер добавил, что Юра Борисов является одной из современных сенсаций в мире кино.

В феврале Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание»». Актер должен сыграть самого режиссера.

Ранее Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом».

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