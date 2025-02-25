Кустурица объяснил, почему решил поработать с Борисовым

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что решил поработать с Юрой Борисовым из-за его профессионализма. Его слова передает NEWS.ru.

Кустурица считает, что с Борисовым легко работать из-за его «природной конституции». По его мнению, артист легко включается в работу, поэтому съемки проходят без трудностей. Режиссер назвал актера хорошим парнем.

«У него не надо работать ничему, когда он перед камерой», — отметил режиссер.

Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание». Актер должен сыграть самого режиссера.

В конце января стало известно, что герой нового фильма Кустурицы хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание» с одноименным названием и получает в связи с этим предложение заработать крупную сумму — однако ему нужно будет ликвидировать женщину.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом».