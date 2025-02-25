Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кустурица объяснил, почему решил поработать с Борисовым

Режиссер Эмир Кустурица назвал Борисова хорошим парнем
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что решил поработать с Юрой Борисовым из-за его профессионализма. Его слова передает NEWS.ru.

Кустурица считает, что с Борисовым легко работать из-за его «природной конституции». По его мнению, артист легко включается в работу, поэтому съемки проходят без трудностей. Режиссер назвал актера хорошим парнем.

«У него не надо работать ничему, когда он перед камерой», — отметил режиссер.

Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание». Актер должен сыграть самого режиссера.

В конце января стало известно, что герой нового фильма Кустурицы хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание» с одноименным названием и получает в связи с этим предложение заработать крупную сумму — однако ему нужно будет ликвидировать женщину.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами