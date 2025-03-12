Кустурица высоко оценил игру Юры Борисова

Кустурица заявил, что Юра Борисов сыграл в «Аноре» лучше остальных актеров

Юра Борисов сыграл в оскароносной «Аноре» лучше остальных актеров из съемочной группы. Об этом ТАСС заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.

«В «Аноре» он был 10—15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть», — заявил Кустурица.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Кустурица добавил, что Юра Борисов является одной из современных сенсаций в мире кино.

В феврале Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание»». Актер должен сыграть самого режиссера.

Ранее Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом».