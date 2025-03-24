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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Голубкиной

Путин выразил соболезнования по случаю смерти актрисы Ларисы Голубкиной
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти актрисы Ларисы Голубкиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В сообщении российский лидер обращается к дочери артистки Марии и просит ее принять «глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия».

«Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь», — сказано в телеграмме.

В сообщении подчеркивается, что добрая и светлая память о Голубкиной навсегда сохранится в сердцах ее родных и близких, коллег и друзей, а также поклонников «ее щедрого, самобытного дарования».

Актрисы не стало 22 марта 2025 года. В 2014 году у нее диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающийся вид рака крови. В последние месяцы жизни она страдала от сильных болей и не вставала с постели.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть актрисы огромной потерей для театра и кино. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

Ранее врач рассказал, что могло ускорить развитие рака у Голубкиной.

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