Врач рассказал, что могло ускорить развитие рака у Голубкиной

Коронавирусная инфекция могла ускорить развитие онкологического заболевания у актрисы Ларисы Голубкиной. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал онколог Евгений Черемушкин.

По словам онколога, после перенесенного ковида к нему возвращались с метастазами люди, вылечившиеся от рака 10-15 лет назад.

«Ковид или другие стресс-факторы, скажем так, стимулируют, нарушают баланс, и резко активируют клетки, которые могли долгое время «спать», но при этом накапливать потенциал», — отметил Черемушкин.

Актриса Наталья Фатеева рассказывала, что Лариса Голубкина перенесла ковид в тяжелой форме.

Голубкиной не стало 22 марта 2025 года. В 2014 году у нее диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающийся вид рака крови. В последние месяцы жизни она страдала от сильных болей и не вставала с постели.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал огромной потерей для театра и кино уход Ларисы Голубкиной. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

Ранее были названы дата и место прощания с Ларисой Голубкиной.