Никоненко призвал отправить Ефремова подметать мусор у «Современника»

Президент Гильдии актеров кино Сергей Никоненко в беседе с NEWS.ru призвал отправить заслуженного артиста России Михаила Ефремова убирать мусор и подметать вокруг стен театра «Современник» после УДО.

Никоненко признался, что не может смотреть иначе на Ефремова после происшествия. Он напомнил, что из-за ошибки актера не стало человека.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. 24 марта 2025 года станет известно, получит ли Ефремов УДО.

Никоненко уточнил, что не отрицает таланта Ефремова, однако он отказался рассуждать, искупил ли вину актер за ДТП.

«Я на его спектакли лично не пойду. Признаю, что он талантливый парень. Я с ним даже снимался, но он негодяй. Мне уже неинтересно, исправился. Что ему, шесть лет? Исправился, в угол его поставили? Это старик, которому за 60», — заявил артист.

Ранее жена Ефремова ответила матом на слухи о язве желудка у артиста.