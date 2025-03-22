Глеб Самойлов отменил концерт в последний момент

В Москве отменили концерт Самойлова и The Matrixx за шесть часов до шоу

В Москве почти в последний момент отменили концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx в «Мумий Тролль Music Bar». Об этом сообщается в Telegram-канале музыканта и коллектива.

Причину отмены артисты называть не стали.

«К нашему огромному сожалению, концерт в Москве, посвященный 15-летию Matrixx, не состоится. Приносим всем наши искренние извинения», — говорится в посте, появившемся в канале за шесть часов до запланированного шоу.

При этом мероприятие не перенесено — билетный оператор уже оформил покупателям возврат билетов.

На эту весну у the Matrixx также запланированы концерты в Израиле, Грузии, Казахстане, Сербии, Армении и на Кипре.

Накануне организация «Русская община» добилась отмены концерта рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) в Барнауле, который должен был состояться 5 апреля.

Ранее концерт «Ночных снайперов» в Оренбурге отменили после жалоб общественников.