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«Психически больная»: Akmal' сорвался на 55-летнюю хейтершу

Певец Akmal' заявил, что поставил на место взрослую поклонницу из-за оскорблений

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Телеканал «НТВ»

Певец Akmal' (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) сорвался на взрослую поклонницу в соцсетях. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Он выпустил новый трек «Мир нам завидовал», после чего 55-летняя хейтерша начала оскорблять, заявляя, что тот якобы зазвездился.

«Мне кажется, что такие люди психически больные. Я в какой раз убеждаюсь в том, что люди слышат всегда то, что им нужно слышать», — сказал он.

Ходжаниязов признался, что никогда в жизни не отвечал на комментарии, но, зайдя в паблик и увидев комментарии взрослой женщины, не удержался.

Он посоветовал хейтерам сначала послушать песню, а потом уже писать комментарии, и подчеркнул, что выпустил добрый трек о любви.

20-летний Акмаль Ходжаниязов стал известен благодаря проекту «Голос. Дети». После успеха на телевидении выпустил два альбома.

Накануне Акмаль признался, что согласен впервые в жизни попробовать алкоголь в собственной вилле на Лазурном берегу.

Ранее Антон Богданов рассказал, как не мог найти работу из-за «Реальных пацанов».

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