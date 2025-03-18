Концерт «Ночных снайперов» в Оренбурге отменили после жалоб общественников

Концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменили в Оренбурге после жалоб общественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо минспорта Оренбургской области.

Региональное министерство спорта уточнило, что мероприятие отменила сама площадка.

Общественные организации «Офицеры России» и «Русская община» до этого призвали отменить выступление Арбениной, запланированное на 30 марта в СКК «Оренбуржье». Активисты утверждали, что участники специальной военной операции и патриотически настроенные граждане якобы возмущены концертной деятельностью артистки.

В 2024 году казаки в Омске добились запрета концерта Арбениной за то, что в 2014 году она выступила в Киеве, а после говорила, что не знает, на чьей стороне правда в конфликте на Донбассе. При этом после начала спецоперации России на Украине Арбенина подтвердила, что остается в стране.

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. И если каким-то любителям заголовков не ясно, что это значит, я расшифрую: все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия», — говорила она.

Коллектив «Ночные снайперы» основали Диана Арбенина и Светлана Сурганова в 1993 году. В начале нулевых последняя покинула группу, продолжив карьеру с коллективом «Сурганова и оркестр». Арбенина, в свою очередь, продолжила работу над «Ночными снайперами».

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