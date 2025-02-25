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Умерла актриса Валерия Хугаева

Актриса Валерия Хугаева умерла на 99-м году жизни
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Северо-Осетинская студия телевидения

Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева ушла из жизни в Северной Осетии в возрасте 98 лет. О ее смерти сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале, назвав утрату невосполнимой для региона и всей российской культуры.

«Валерия Вячеславовна сыграла десятки незабываемых ролей в театре и кино. Ее Фатима в 60-х покорила зрителей всего СССР. Она оставила яркий след в искусстве», — написал Меняйло, выразив соболезнования родным и близким артистки.

Министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров добавил, что Хугаева прославилась в 1971 году после исполнения роли миссис Севидж (по пьесе «Странная миссис Севидж» Джона Патрика. — прим. ред.) в спектакле Русского театра.

«За этот шедевр она получила звание народной артистки РСФСР. Ее талант навсегда останется в памяти поклонников», — отметил он.

22 февраля сообщалось, что скончался актер Олег Юдин, известный по ролям в «Скорой помощи», «Универе», «Склифосовском» и других популярных сериалах. Актер умер 5 февраля, однако о его смерти публично стало известно недавно.

Ранее умер основатель «Дорожного радио».

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