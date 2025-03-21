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Композитор «Дюны» признался, что пишет музыку для воображаемой женщины

Композитор Ханс Циммер заявил, что пишет музыку для воображаемой женщины
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IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Обладатель двух «Оскаров» Ханс Циммер признался, что вдохновляется воображаемой женщиной при написании музыки. Его слова передает Deadline.

«Я не пишу для режиссеров, не пишу для продюсеров и уж точно не пишу для киностудий. <…> У меня в голове есть вымышленная фигура», — поделился композитор.

По словам Циммера, его воображаемую женщину зовут Дорис. Она мать-одиночка с двумя непослушными детьми и живет в Брадфорде (Великобритания). У нее красные от холода руки, и она очень много работает. Ей приходится трудиться, чтобы прокормить детей и заплатить за квартиру.

«И если она пойдет в кино и выложит свои деньги, заработанные тяжелым трудом, я хочу, чтобы она получила опыт и не потратила деньги впустую. Вот для кого я пишу и почему я пишу. Я пишу для Дорис», — поделился Циммер.

За свою карьеру Ханс Циммер работал над музыкой к фильмам «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Человек дождя», «Шерлок Холмс», «Король Лев» и «Дюна».

В конце января стало известно, что Ханса Циммера пригласили написать новый гимн Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что лечение от рака «выжгло» актеру Стэнли Туччи щитовидную железу.

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