Композитор «Дюны» признался, что пишет музыку для воображаемой женщины

Обладатель двух «Оскаров» Ханс Циммер признался, что вдохновляется воображаемой женщиной при написании музыки. Его слова передает Deadline.

«Я не пишу для режиссеров, не пишу для продюсеров и уж точно не пишу для киностудий. <…> У меня в голове есть вымышленная фигура», — поделился композитор.

По словам Циммера, его воображаемую женщину зовут Дорис. Она мать-одиночка с двумя непослушными детьми и живет в Брадфорде (Великобритания). У нее красные от холода руки, и она очень много работает. Ей приходится трудиться, чтобы прокормить детей и заплатить за квартиру.

«И если она пойдет в кино и выложит свои деньги, заработанные тяжелым трудом, я хочу, чтобы она получила опыт и не потратила деньги впустую. Вот для кого я пишу и почему я пишу. Я пишу для Дорис», — поделился Циммер.

За свою карьеру Ханс Циммер работал над музыкой к фильмам «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Человек дождя», «Шерлок Холмс», «Король Лев» и «Дюна».

В конце января стало известно, что Ханса Циммера пригласили написать новый гимн Саудовской Аравии.

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