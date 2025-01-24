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Композитора «Дюны» пригласили написать новый гимн Саудовской Аравии

Кинокомпозитора Циммера назвали возможным автором нового гимна Саудовской Аравии
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Turki_alalshikh/X (Twitter)

Обладателя двух «Оскаров» Ханса Циммера назвали возможным автором новой версии гимна Саудовской Аравии. Об этом сообщил в социальной сети X (бывший Twitter) председатель Главного управления по развлечениям государства Турки Аль аш-Шейх.

Чиновник поделился с подписчиками фотографией с немецким кинокомпозитором, назвав его «одним из величайших музыкантов нашего времени».

«Мы много обсуждали будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет. Среди них — создание новой музыкальной редакции саудовского национального гимна, в которой будут использованы разные инструменты», — объяснил он.

По словам Аль аш-Шейха, Циммера могут привлечь к подготовке оригинального произведения под названием «Аравия», вдохновленного культурным наследием государства, и саундтрека к фильму «Битва за Ярмук».

За свою карьеру Ханс Циммер работал над музыкой к фильмам «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Человек дождя», »Шерлок Холмс», «Король Лев» и «Дюна».

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