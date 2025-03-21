Лечение от рака «выжгло» актеру Стэнли Туччи щитовидную железу

Известный по роли маньяка в фильме «Милые кости» Стэнли Туччи рассказал о том, что лучевая терапия выжгла ему щитовидную железу. Его слова передает Independent.

Туччи диагностировали рак горла в 2017 году, и у него наступила ремиссия после курса лучевой и химиотерапии. По словам 64-летнего актера, он впервые заметил последствия лечения от рака в 2024 году.

«Я так уставал после обеда, что к часу дня был полностью измотан. Я сдал анализы крови и сказал: «Я знаю, что со мной что-то не так». [Выяснилось], моя щитовидная железа не функционировала», — поделился актер.

Актер «Конклава» признался, что изначально винил стресс в проблемах с щитовидной железой. Однако впоследствии врачи пришли к выводу, что лучевая терапия «выжгла» ему щитовидную железу. По словам Туччи, ему назначили гормональное лечение, чтобы решить проблему. Он признался, что по-прежнему устает после обеда, но лечение помогает.

«Буквально, ты не можешь думать, не можешь двигаться… Но как только я начал принимать таблетки, это сильно изменило ситуацию», — поделился артист.

В 2023-м Туччи рассказывал, что потерял 35 фунтов (порядка 15 кг. — «Газета.Ru») на фоне лечения от рака. Он употреблял пищу с помощью специальной трубки на протяжении шести месяцев, из-за чего еда «имела вкус сами-знаете-чего и пахла сами-знаете-чем».

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