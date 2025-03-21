«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» решили объединить

Объединение Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» и столичного «Центра драматургии и режиссуры» (ЦДР) подтвердил художественный руководитель обоих коллективов Владимир Панков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, объединение двух площадок положительно скажется как на творческой, так и на административной деятельности, расширив спектр и количество проектов.

ЦДР станет структурным подразделением «Ленкома» под управлением Глеба Гришунина, при этом репертуар и состав труппы «Ленкома» останутся неизменными. Владимир Панков возглавит объединенный театр в качестве художественного руководителя.

На прошлой неделе в Москве вступили в силу новые правила покупки билетов в театр. Теперь при покупке билетов на концерты и спектакли, которые пройдут на подведомственных столичному депкульту площадках с 15 марта и до конца года, необходимо будет указать имя и фамилию каждого посетителя, а также данные документа, по которому можно подтвердить личность.

Ранее худрук «Ленкома» рассказал о возвращении в театр Певцова и Захаровой.