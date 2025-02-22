Худрук «Ленкома» рассказал о возвращении в театр Певцова и Захаровой

Владимир Панков: Дмитрий Певцов и Александра Захарова возвращаются в «Ленком»

Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», сообщил агентству городских новостей «Москва» художественный руководитель театра Владимир Панков.

Он отметил, что Певцов сыграет в спектакле «Юнона и Авось».

Также Панков рассказал, что Александра Захарова вернется в спектакль «Вишневый сад».

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом», — добавил он.