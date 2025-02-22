Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Худрук «Ленкома» рассказал о возвращении в театр Певцова и Захаровой

Владимир Панков: Дмитрий Певцов и Александра Захарова возвращаются в «Ленком»
close
Мos.ru

Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», сообщил агентству городских новостей «Москва» художественный руководитель театра Владимир Панков.

Он отметил, что Певцов сыграет в спектакле «Юнона и Авось».

Также Панков рассказал, что Александра Захарова вернется в спектакль «Вишневый сад».

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом», — добавил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами