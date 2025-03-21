Филипп Киркоров произнес речь на прощании с отцом: «Ты был всегда рядом»

Певец Филипп Киркоров заявил на прощании, что его отец прожил счастливую жизнь

Народный артист России Филипп Киркоров произнес трогательную речь на прощании со своим отцом — Бедросом Киркоровым. Его слова передает издание «Подъем».

Киркоров-младший рассказал, что родитель «прожил долгую и счастливую жизнь» и проделал большой творческий путь. Он был потрясающим отцом и любящим, заботливым дедушкой.

«За всю жизнь, собирал вокруг себя одних только друзей и не наживал врагов. Сегодня мы все здесь в доказательство этим словам. Ты был всегда рядом, а у нас еще не было жизни без тебя», — заявил исполнитель.

Накануне Киркоров-младший признался, что узнал о кончине отца, находясь на съемках за границей.

«Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал», — поделился он.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Накануне сообщалось, что могила Бедроса Киркорова расположится рядом с могилой Бориса Моисеева.

Ранее сообщалось, что Бедросу Киркорову выделили бесплатное место на Троекуровском кладбище.