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Могила Бедроса Киркорова расположится рядом с могилой Бориса Моисеева

В Москве простятся с Бедросом Киркоровым

На Троекуровском кладбище начались последние приготовления к прощанию с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Могила Киркорова расположится рядом с могилами других деятелей культуры: Бориса Моисеева, Ирины Мирошниченко, Валентина Юдашкина и Сергея Доренко.

Киркорова-старшего не стало 18 марта. Отцу народного артиста России Филиппа Киркорова было 92 года. Mash сообщал, что причиной кончины певца могла стать острая сердечная недостаточность.

Недавно адвокат Александр Добровинский раскрывал, что Бедрос Киркоров не оставил многомиллионного наследства после себя. Он назвал артиста небогатым человеком, добавив, что у него была в собственности только квартира в провинции.

«Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — отметил адвокат.

Ранее актрису бурлеска госпитализировали с ножевым ранением.

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