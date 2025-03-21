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Филипп Киркоров рассказал, как узнал о кончине отца

Певец Киркоров приехал на прощание с отцом Бедросом

Народный артист России Филипп Киркоров приехал на прощание с отцом — народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом сообщает издание Super.

Он признался, что о кончине отца узнал, находясь в командировке за границей.

«Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал», — поделился он.

По словам Киркорова, когда не стало его матери, в день прощания он улетел в Израиль на концерт.

«После меня накрыло. Такова доля артиста, все это мы оставляем за пределами сцены», — говорит 57-летний певец.

Вместе с Киркоровым на отпевание приехали его дети Алла-Виктория и Мартин.

Отпевание будет проходить в узком кругу близких. Гражданская панихида начнется в 14.00 в траурном зале Троекуровского кладбища.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Накануне сообщалось, что могила Бедроса Киркорова расположится рядом с могилой Бориса Моисеева.

Ранее адвокат Александр Добровинский раскрыл, что Бедрос Киркоров не оставил многомиллионного наследства после себя.

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