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Стала известна стоимость места на кладбище для Бедроса Киркорова

Mash: Бедросу Киркорову выделили бесплатное место на Троекуровском кладбище
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Илья Питалев/РИА Новости

Народному артисту России Бедросу Киркорову выделили бесплатное место на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно каналу, обычно цена места здесь составляет от 2 до 7 млн рублей в зависимости от расположения.

Могила отца Филиппа Киркорова находится недалеко от центральной аллеи — рядом с Борисом Моисеевым, Валентином Юдашкиным и Ириной Мирошниченко.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Народный артист России Филипп Киркоров 21 марта приехал на прощание с отцом. Вместе с Киркоровым на отпевание приехали его дети Алла-Виктория и Мартин.

Ранее стало известно, что пел Бедрос Киркоров на одном из последних публичных выступлений.

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