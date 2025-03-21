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Питерский спин-офф «Беспринципных» получил дату выхода

Сериал «Беспринципные в Питере» выйдет онлайн в апреле

Стриминговый сервис Кинопоиск представил трейлер спин-оффа сериала «Беспринципные» — «Беспринципные в Питере». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-платформы.

Новая глава популярной комедийной франшизы по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина выйдет на Кинопоиске 24 апреля. В сериале «Беспринципные в Питере» Валя (Кристина Бабушкина) уезжает от мужа-генерала покорять Петербург, проникает в элитный клуб и становится королевой вечеринок.

Генерал уходит от семейных проблем в работу, но в командировках по стране его постоянно пытаются напоить и соблазнить, а Валя задумывается, не вернуться ли ей домой.

Среди новых героев проекта: друзья Вали — ревнивая Лена (Анна Ковальчук) и ее муж-летчик Александр (Владимир Яглыч), экскурсовод Вика (Стася Милославская), питерский художник Андрей (Роман Васильев), Гоша (Игорь Верник) и его жена Анна (Александра Ребенок). Кроме того, в камео зрители увидят автора оригинальной идеи, писателя Александра Цыпкина.

К своим ролям вернутся Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Александр Балуев, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Павел Ворожцов, Дмитрий Муляр, Марина Доможирова, Карина Зверева, Алика Смехова и другие.

«Беспринципные» — оригинальный сериал Кинопоиска и кинокомпании «Медиаслово», созданный на основе рассказов Александра Цыпкина о супругах и любовниках, коллегах и соперниках, друзьях и случайных знакомых.

Первый сезон вышел осенью 2020 года, в 2023 году состоялась премьера полнометражного фильма «Беспринципные в деревне». В течение трех лет «Беспринципные» входят в топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на сервисе по итогам года.

В 2021 году комедия стала лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший комедийный сериал.

Накануне сериал по сценарию Сергея Минаева «Первый номер» получил продолжение.

Ранее «Майор Гром» стал сериалом.

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