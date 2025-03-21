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«Первый номер» с Цыгановым получил продолжение

Сериал «Первый номер» продлили на второй сезон
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KION/МТС Медиа

Сериал по сценарию Сергея Минаева «Первый номер» получил продолжение. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр KION.

«Все детали — пока за кадром. Но что мы знаем точно — новый сезон будет еще смелее», — обещают представители стриминга.

Автор сценария сериала Сергей Минаев объяснил, что второй сезон «Первого номера» стал возможен благодаря хорошим рейтингам сериала.

«Вы так хорошо смотрели наш сериал на KION, мы получили столько ваших отзывов, что решили — второму сезону быть!» — написал он в своем Telegram-канале.

По сюжету первого сезона, журнал Idol, культовый глянец России, не может работать под своим названием после отзыва американской лицензии. После увольнения главного редактора коллектив возглавляет Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) — автор единственного романа, страдающий от алкоголизма и любви к женщинам. Часть редакции попытается найти общий язык с «бумером», часть начнет с ним войну. События сериала разворачиваются в 2024 году.

Накануне Александр Петров стал почтальоном на тизерном постере военной драмы «Почтарь».

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