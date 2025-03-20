По «Майору Грому» снимут сериал

Сериал по «Майору Грому» от шоураннера Олега Трофима выйдет в 2025 году

Съемки проекта «Майор Гром: Сериал», который выйдет в 2025 году, стартуют в апреле. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В шоу создатели обещают представить новое прочтение истории Игоря Грома и других персонажей киновселенной Bubble. В проект войдут как новые сцены, так и эпизоды из вышедших трех полнометражных фильмов.

Всего выйдет шесть серий. В сериале зрители увидят и уже знакомых по фильмам персонажей, и новых героев: юных Сергея Разумовского и Олега Волкова, а также сестру и отца Августа ван дер Хольта.

Шоураннером выступит Олег Трофим, а режиссером — клипмейкер Саша «Соберсаша» Пьяных, известный по работе с Егором Кридом и другими отечественными артистами.

Третий фильм «Майор Гром: Игра» вышел в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет картины происходит спустя год после событий второй части. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

В последней части франшизы к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

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