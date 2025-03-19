Стало известно, что пел Бедрос Киркоров на одном из последних публичных выступлений

Певец Бедрос Киркоров спел песню «Алеша» на одном из последних публичных выступлений

Народный артист России Бедрос Киркоров спел песню «Алеша» спел вместе с Александром Матвеевым на одном из своих последних публичных выступлений. Видео с исполнением певца опубликовало издание NEWS.ru.

После выступления Киркоров поблагодарил слушателей. Он исполнял композицию на фоне портрета Иосифа Сталина.

«Как раньше мы говорили: «Победа будет за нами». Я уверен, что опять победа будет за нами. Россия непобедима», — заявил артист.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. Об этом сообщил его сын Филипп.

В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

Telegram-канал Mash сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

По версии канала, отец Филиппа Киркорова не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.

Ранее Алена Жигалова рассказала, каким был Бедрос Киркоров.