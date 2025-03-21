Третьяк рассказал о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов России и Болгарии

Народный артист России Бедрос Киркоров способствовал сближению народов России и Болгарии, а также всего СССР. Об этом во время прощания с артистом в московском храме Христа Спасителя «Пятому каналу» рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Приятный человек в общении, культурный, образованный. Очень много сделал для сближения народов России и Болгарии, с также Советского Союза. Что еще можно говорить? Народный артист», — сказал он.

По его словам, он также внес большой вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии. Третьяк уточнил, что был в хороших отношениях с Киркоровым, однако, не общался с ним очень близко.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Народный артист России Филипп Киркоров приехал на прощание с отцом. Вместе с Киркоровым на отпевание приехали его дети Алла-Виктория и Мартин.

Ранее стало известно, что пел Бедрос Киркоров на одном из последних публичных выступлений.