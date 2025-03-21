Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Третьяк рассказал о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов России и Болгарии

Третьяк: Бедрос Киркоров сделал вклад в сближение народов России и Болгарии
close
Виталий Безруких/РИА Новости

Народный артист России Бедрос Киркоров способствовал сближению народов России и Болгарии, а также всего СССР. Об этом во время прощания с артистом в московском храме Христа Спасителя «Пятому каналу» рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Приятный человек в общении, культурный, образованный. Очень много сделал для сближения народов России и Болгарии, с также Советского Союза. Что еще можно говорить? Народный артист», — сказал он.

По его словам, он также внес большой вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии. Третьяк уточнил, что был в хороших отношениях с Киркоровым, однако, не общался с ним очень близко.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Народный артист России Филипп Киркоров приехал на прощание с отцом. Вместе с Киркоровым на отпевание приехали его дети Алла-Виктория и Мартин.

Ранее стало известно, что пел Бедрос Киркоров на одном из последних публичных выступлений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами