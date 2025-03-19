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Добровинский о наследстве Киркорова-старшего: «Нечего было оставлять»

Адвокат Добровинский назвал Киркорова-старшего небогатым человеком
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Виталий Безруких/РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский заявил в беседе с NEWS.ru, что народный артист России Бедрос Киркоров не оставил многомиллионного наследства после себя.

Добровинский отметил, что был знаком с Киркоровым-старшим. Он назвал его «совсем небогатым человеком». По словам адвоката, у артиста была в собственности только квартира в провинции.

«Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — отметил адвокат.

18 марта Филипп Киркоров сообщил, что его отца Бедроса Киркорова не стало. Mash сообщал, что причиной кончины народного артиста России могла послужить острая сердечная недостаточность.

По данным ТАСС, прощание с Киркоровым-старшим состоится 21 марта. Его упокоят на Троекуровском кладбище в Москве.

Накануне продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева может приехать в Россию на сутки, чтобы проститься с бывшим свекром Бедросом Киркоровым. Однако позднее представитель Пугачевой Елена Чупракова заявила, что певица не сможет присутствовать на прощании.

Ранее сообщалось, что дочь Киркорова Алла-Виктория поблагодарила дедушку за любовь.

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