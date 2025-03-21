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Звездный хирург Тимур Хайдаров первым приехал на отпевание Бедроса Киркорова

В храме Христа Спасителя началось отпевание Бедроса Киркорова

В Москве в храме Христа Спасителя началась церемония отпевания народного артиста России, отца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова. Об этом сообщает издание Super.

Одними из первых на церемонию прощания с исполнителем приехали звездный хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши и посол Болгарии в России Атанас Крыстин.

Как уточняет NEWS.ru, также одним из первых на церемонию прибыл певец Игорь Наджиев.

Отпевание будет проходить в узком кругу близких. Гражданская панихида начнется в 14.00 в траурном зале Троекуровского кладбища.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Накануне сообщалось, что могила Бедроса Киркорова расположится рядом с могилой Бориса Моисеева.

Ранее адвокат Александр Добровинский раскрыл, что Бедрос Киркоров не оставил многомиллионного наследства после себя.

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