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Актрису бурлеска госпитализировали с ножевым ранением

РЕН ТВ: танцовщицу Бежецкую госпитализировали после нападения в Москве
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Ляля Бежецкая/VK

Актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в одном из клубов в центре Москвы. По данным инсайдера, резаную рану голени танцовщица получила после нападения незнакомца.

По факту случившегося организована проверка.

При этом Telegram-канал Mash сообщал, что Бежецкая получила резаную рану после того, как незнакомец бросил ее на стеклянный шкаф. Утверждается, что конфликт произошел в одном из заведений Москвы 8 марта — якобы пара, пришедшая в заведение, требовала от Бежецкой исполнить стриптиз, а артистка отказалась. Тогда женщина и мужчина напали на танцовщицу.

Ляле Бежецкой 46 лет. Она выступает с бурлеском с элементами стендапа, проводит мероприятия, снимается в кино.

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