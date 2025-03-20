Стали известны подробности кончины соведущего Жванецкого на фестивале

Поэта Вадима Жука не стало во время фестиваля анимационного кино «Суздальфест»

Стали известны подробности кончины бывшего соведущего Михаила Жванецкого, поэта и актера Вадима Жука. Об этом сообщает РИА Новости.

78-летнего артиста на стало во время фестиваля анимационного кино «Суздальфест» в Суздале, уточнили в пресс-службе фестиваля.

Почему Жуку стало плохо, неизвестно. Собеседница агентства добавила, что среди гостей мероприятия оказались двое медиков, которые попытались оказать ему первую помощь.

Машина «скорой помощи» приехала вовремя, однако спасти артиста не удалось.

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Он окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Артист снимался в картинах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. С 2000 по 2001 год вместе с Михаилом Жванецким он вел передачу «Простые вещи». Он являлся автором либретто мюзикла «Веселые ребята» и оперетты «Чайка». Сыграл в фильме режиссера Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», а также в двух десятках других кинолент.

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