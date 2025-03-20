Умер соведущий Жванецкого

Поэт, сценарист, актер и телеведущий Вадим Жук скончался в возрасте 78 лет. О смерти сообщила кинокритик Лариса Малюкова в Telegram-канале.

Причина кончины неизвестна. Жук скончался в Суздале. Малюкова передала свои соболезнования семье артиста, признавшись, что ей очень больно.

«На протяжении многих лет Вадим Семенович вел церемонии Открытия и Закрытия фестиваля анимации. И делал это блистательно. Но вчера по указанию сверху его заменили. Он сидел в зрительном зале. Сказал: «Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье», — рассказала кинокритик.

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Он окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Артист снимался в картинах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. С 2000 по 2001 год вместе с Михаилом Жванецким он вел передачу «Простые вещи». Он являлся автором либретто мюзикла «Веселые ребята» и оперетты «Чайка».

Жук также совместно с Екатериной Михайловой написал сценарий к полнометражному мультфильму «Возвращение Буратино».

Ранее стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова.