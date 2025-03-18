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Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова

ТАСС: певца Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на человека из музыкальной индустрии, знакомого с пожеланиями близких певца.

По данным издания, прощание с артистом пройдет 21 марта.

О кончине артиста сообщил его сын Филипп Киркоров. Певец призвал ценить каждое мгновение, проведенное с родными.

По данным Telegram-канала Mash, Киркоров-старший умер от острой сердечной недостаточности. У него не выдержало сердце из-за осложнений на фоне длительной пневмонии.

Представительница артиста Екатерина Успенская рассказала, что смерть произошла не во сне. У Бедроса остановилось сердце дома, в кругу семьи. На данный момент Филипп занимается организацией похорон.

В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

В январе Mash заявлял, что 20 декабря Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Ранее умерла жена звезды «Операции «Ы» Виктора Павлова Татьяна Говорова.

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