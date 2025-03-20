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Лолиту призвали отдавать всю прибыль от концертов на нужды СВО

Активист Резяпов призвал Лолиту жертвовать всю прибыль на нужды СВО
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Belkin Alexey/Global Look Press

Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил в беседе с NEWS.ru, что певице Лолите Милявской нужно отдавать доходы от концертов на нужды СВО или прекратить гастролировать по России.

Резяпов заявил, что он и его коллеги по общественному движению призывают Лолиту отдавать всю прибыль на нужды специальной военной операции на Украине, а также добровольно заниматься гуманитарной помощью в интересах российской армии. Он отметил, что некоторые люди потеряли жилье из-за действий ВСУ.

«Несмотря на частичную «отмену» после участия в «голой» вечеринке и прочее, мы сомневаемся в ее искренности и предлагаем ей открыто поддержать СВО и политику президента России Владимира Путина. В ином случае мы бы предложили запретить ей гастролировать по России, оставив лишь корпоративы», — заявил Резяпов.

3 марта Лолита подтвердила отмену концерта в Перми. Известно, что за месяц до концерта Гуманитарный центр Прикамья и фонд «Вежливые люди» призывали отменить мероприятие.

В своей группе во «ВКонтакте» Гуманитарный центр Прикамья сообщил, что обратился к губернатору Пермского края, главе города Перми, министру культуры и спорта Пермского края и министру образования Пермского края с просьбой «принять меры по отмене концерта Лолиты Милявской».

Ранее Собчак рассказала о помощи Лолиты жителям Белгородской области.

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