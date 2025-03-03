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В Перми отменили концерт Лолиты

Певица Лолита подтвердила отмену концерта в Перми
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Осторожно: Собчак/YouTube

Певица Лолита Милявская подтвердила в беседе с 59.ru, что ее концерт в Перми не состоится.

Милявская отметила, что любит Пермь. По словам исполнительницы, в юности она мечтала поступить в Пермское хореографическое училище. Певица пообещала обязательно приехать к пермякам.

«Уверена, что концерт обязательно будет, пусть не в этом году», — отметила артистка.

Выступление Лолиты должно было пройти 19 марта в СК им. Сухарева. Милявская уверена, что концерт отменен из-за «доносов», которые были кем-то санкционированы.

«У «общественников» нет других проблем, их реальные проблемы не интересуют. К примеру, ЖКХ, где, наверное, больно по рукам дадут. А ведь они важнее беготни за артистами», — рассказала певица.

Известно, что за месяц до концерта Гуманитарный центр Прикамья и фонд «Вежливые люди» призывали отменить мероприятие. В своей группе во «ВКонтакте» Гуманитарный центр Прикамья сообщил, что обратился к губернатору Пермского края, главе города Перми, министру культуры и спорта Пермского края и министру образования Пермского края с просьбой «принять меры по отмене концерта Лолиты Милявской».

Активисты считают, что публичные высказывания Лолиты противоречат традиционным ценностям, нормам морали, этики, а также могут подрывать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи.

Ранее Собчак рассказала о помощи Лолиты жителям Белгородской области.

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