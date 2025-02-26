Собчак рассказала о помощи Лолиты жителям Белгородской области

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что певица Лолита Милявская неоднократно помогала жителям Белгородской области.

«Тихо, без всякого пиара. Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — рассказала телеведущая.

Собчак отметила на комментарий поклонницы артистки. Женщина рассказала, что Милявская помогает СВО, а также участвует в помощи по переселению людей с Белгородской области. Собчак подтвердила это.

23 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили свыше 50 беспилотников по Белгородской области. Кроме того, Белгородский район подвергся четырем обстрелам, в ходе которых украинские военные выпустили 15 снарядов. Помимо этого, солдаты ВСУ использовали одно взрывное устройство. Последствий в результате атаки не было зафиксировано.

16 февраля Telegram-канал «Пермь №1» заявил, что концерт Милявской отменили после жалоб общественников. Милявская опровергла новость об отмене концерта. Она заявила, что продажа билетов идет в штатном режиме. Выступление Лолиты состоится 19 марта в СК им. Сухарева.

Ранее Киркоров признался в любви к Лолите после ее обвинений в предательстве.