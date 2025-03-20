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В России вновь экранизируют роман Обручева «Земля Санникова»

«Марс Медиа» приобрела права на экранизацию «Земли Санникова» Обручева
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Знаменитый научно-фантастический роман Владимира Обручева «Земля Санникова» вновь экранизируют. Об этом сообщает телеканал kino.tv.

Права на экранизацию произведения приобрела продюсерская компания «Марс Медиа». Ведущий продюсер компании Рубен Дишдишян заявил, что команда проекта намерена превратить его в верную духу литературного первоисточника большую киновселенную.

В проекте также принимают участие продюсеры Юлия Иванова и Денис Фролов. Автором сценария и креативным продюсером станет Алексей Платов. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, в производство его запустят в следующем году.

«Земля Санникова» была экранизирована в 1973 году на киностудии «Мосфильм». Картина представляла собой приключение с элементами мюзикла и весьма вольно трактовала сюжет и персонажей романа.

27 февраля сообщалось, что комедия в стихах «Горе от ума» Александра Грибоедова получит экранизацию в России.

Ранее сообщалось, что номинант «Золотой маски» снимет сериал по Виктору Пелевину.

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