«Горе от ума» получит современную экранизацию с новым финалом

Комедия в стихах «Горе от ума» получит экранизацию с новым финалом в России

Комедия в стихах «Горе от ума» Александра Грибоедова получит экранизацию в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссером проекта выступит Ольга Акатьева (сериал «Загадай любовь», фильм «Я делаю шаг»), а продюсерами — Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.

Создатели рассказали, что фильм станет не пересказом классического сюжета, а его интерпретацией. История будущей картины, пояснили они, выйдет за рамки оригинальной истории: вместо знаменитого финала с фразой «Карету мне! Карету! Вон из Москвы», зрителям представят продолжение. В нем создатели картины планируют раскрыть дальнейшую судьбу героев.

Съемки экранизации будут проходить в «Кинопарке Москино» и на Кавказе, они начнутся в конце 2025 года.

24 февраля сообщалось, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Картине о жизни русского поэта от лицейской поры до последней дуэли удалось заработать за выходные 250,8 млн рублей. В широкий прокат лента вышла 14 февраля.

Ранее сообщалось, что в России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина.