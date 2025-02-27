«Горе от ума» получит современную экранизацию с новым финалом

Комедия в стихах «Горе от ума» Александра Грибоедова получит экранизацию в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Режиссером проекта выступит Ольга Акатьева (сериал «Загадай любовь», фильм «Я делаю шаг»), а продюсерами — Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.
Создатели рассказали, что фильм станет не пересказом классического сюжета, а его интерпретацией. История будущей картины, пояснили они, выйдет за рамки оригинальной истории: вместо знаменитого финала с фразой «Карету мне! Карету! Вон из Москвы», зрителям представят продолжение. В нем создатели картины планируют раскрыть дальнейшую судьбу героев.
Съемки экранизации будут проходить в «Кинопарке Москино» и на Кавказе, они начнутся в конце 2025 года.
24 февраля сообщалось, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Картине о жизни русского поэта от лицейской поры до последней дуэли удалось заработать за выходные 250,8 млн рублей. В широкий прокат лента вышла 14 февраля.
Ранее сообщалось, что в России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина.