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Номинант «Золотой маски» снимет сериал по Виктору Пелевину

Режиссер Бархатов взялся за экранизацию книги Пелевина «Трансгуманизм Inc.»
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ЭКСМО

Номинант на театральную премию «Золотая маска» Василий Бархатов снимет сериал по книге Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.». Об этом сообщил Кинопоиск.

В театре Бархатов ставил оперетту «Летучая мышь» для Большого театра, оперы «Енуфа», «Братья Карамазовы» для Мариинского театра, оперу «Евгений Онегин» для Михайловского театра. Кроме того, постановщик работал с МХТ им. А. П. Чехова и с Литовским национальным театром оперы и балета. Его постановки шли в театрах немецкого города Мангейма, швейцарского Базеля и в Венской камерной опере.

Для большого экрана Бархатов снял картину «Атомный Иван» с Григорием Добрыгиным и Юлией Снигирь. Сценарий проекта «Трансгуманизм Inc.» Бархатов написал в соавторстве с Анной Борисовой, с которой раньше работал над сериалом «С нуля» о Москве нулевых.

В экранизации Плюс Студии и компании Gala Production будет шесть серий-новелл. По сюжету книги в будущем люди могут сохранить сознание после своей кончины в специальном баночном хранилище, однако это стоит больших денег. Производство сериала уже стартовало, весь 2025 год команда проекта планирует посвятить разработке цифрового мира, в котором существуют персонажи истории.

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