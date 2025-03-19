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Борисова уличила Чумакова в изменах жене: «Такой же лицемер, как Натан»

Телеведущая Борисова: у Чумакова на лице написано, что он любит повернуть налево
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ТНТ

Телеведущая Дана Борисова уличила в беседе с VOICE певца Алексея Чумакова в изменах жене после его высказываний о выборе супруги.

Накануне Чумаков признавался, что выбрал жену Юлию Ковальчук, руководствуясь принципом «вдул бы или нет». Знаменитости женаты с 2013 года. У них две дочери — Амелия и Алисия.

«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять как следует. <…> Такой же лицемер, как Натан, и, извините, точно так же ходит налево постоянно, и при этом что-то там рассказывает о любви к жене и детям», — уверила Борисова.

Телеведущая также назвала певца «идиотом» и «последним хамом». Она предположила, что у Чумакова и Ковальчук проблемы в отношениях, поскольку иначе бы он не допустил подобных выражений в адрес жены и матери его детей.

До этого блогерша Мария Погребняк заступилась за Алексея Чумакова, посчитав его прямолинейным человеком. Знаменитость заявила, что певец не стал приукрашивать прошлое и прятаться «за заезженными фразами вроде «любовь с первого взгляда».

Ранее сообщалось, что Пригожин пообещал «дать фору» Волочковой своим шпагатом.

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