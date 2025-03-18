Погребняк заступилась за Чумакова после критики его критерия выбора жены

Модель и блогерша Мария Погребняк заступилась в Telegram-канале за певца Алексея Чумакова после критики его откровенных слов о выборе жены.

Чумаков признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

Погребняк заявила, что не считает Чумакова абьюзером. По ее мнению, он – прямолинейный человек, который не стал приукрашивать прошлое и не «спрятался за заезженными фразами вроде «любовь с первого взгляда»». Модель отметила, что его супруга была с ним и не видела проблемы в словах певца. Блогерша добавила, что многие пары начинали отношения с физического влечения, которое потом перерастало в нечто большее.

«В отличие от многих, кто предпочитает говорить заготовленными шаблонами, он не стал играть для публики», — заявила модель.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая – Алисия.

Ранее Ковальчук объяснила, почему муж не разрешает ей гастролировать.