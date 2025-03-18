Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Погребняк заступилась за Чумакова после критики его критерия выбора жены

Модель Мария Погребняк назвала Чумакова прямолинейным
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк заступилась в Telegram-канале за певца Алексея Чумакова после критики его откровенных слов о выборе жены.

Чумаков признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

Погребняк заявила, что не считает Чумакова абьюзером. По ее мнению, он – прямолинейный человек, который не стал приукрашивать прошлое и не «спрятался за заезженными фразами вроде «любовь с первого взгляда»». Модель отметила, что его супруга была с ним и не видела проблемы в словах певца. Блогерша добавила, что многие пары начинали отношения с физического влечения, которое потом перерастало в нечто большее.

«В отличие от многих, кто предпочитает говорить заготовленными шаблонами, он не стал играть для публики», — заявила модель.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая – Алисия.

Ранее Ковальчук объяснила, почему муж не разрешает ей гастролировать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами