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«Впереди долгий путь»: пластика невестки Наташи Королевой займет полгода

Невестке Наташи Королевой предстоит несколько операций на челюсть
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Невестке Наташи Королевой Мелиссе Волынкиной (ныне Глушко) провели сложную операцию на челюсть. Однако впереди еще долгий путь к восстановлению, состоящий из нескольких операций. Весь процесс, по мнению экспертов, займет около полугода. Об этом сообщает «Пятый канал».

«В дальнейшем будет операция производиться ортогнатическая. Это операции, которые нужны с целью выдвижения челюсти, либо поворота челюсти в сторону, либо же увеличения одной из челюстей. Как правило, это операции этапные. Здесь еще идет ортодонтическое лечение — ношение брекет-системы. Также возможна установка имплантатов», — приводит издание слова пластического хирурга Константина Ткаченко.

Однако эффект от пройденного лечения уже заметен, отмечают журналисты.

До этого челюстно-лицевой хирург Михаил Большаков сообщил, что Волынкиной придется потратить на операцию более 5 миллионов рублей.

Как рассказывала Наташа Королева, в детстве у Волынкиной случился удар, в результате которого челюсть перестала правильно формироваться. Ее челюстная кость растет не прямо, а наверх. Девушка рассказывала, что приехала в Москву, чтобы пройти серьезную операцию. В столице России она познакомилась с сыном певицы Архипом Глушко.

Ранее стало известно, сколько Наташа Королева потратила на отдых на Мальдивах.

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