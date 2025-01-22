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Пригожин сообщил о похудении

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что похудел на 2,5 кг
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что похудел.

Пригожин сбросил 2,5 килограмма. Он опубликовал фото с беговой дорожки.

В ноябре 2024-го Пригожин поделился подробностями покупки дома в Швейцарии в 90-х. Чтобы приобрести недвижимость, продюсер брал кредит с 1% годовых. Он погасил его через 10 лет. Всего дом обошелся ему в 50 миллионов рублей (около $2 млн по курсу того времени). Пригожин раскрыл, что у него также есть квартира в Дубае.

В октябре Пригожин рассказал, что его жена, певица Валерия, может зарабатывать как 5 миллионов рублей, так и 10 миллионов рублей. Все зависит от конкретного мероприятия. Продюсер назвал супругу символом русской женщины. Он уверен, что такой человек, как Валерия, может представлять государство в культуре.

Валерия и Иосиф Пригожин женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее певица Валерия пожаловалась на навязчивого поклонника.

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