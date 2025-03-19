Анфиса Чехова стала депутатом

Телеведущая Анфиса Чехова вступила в партию «Новые люди». Об этом сообщает РИА Новости.

Член центрального совета партии Владислав Даванков лично вручил знаменитости партийный билет. Он отметил, что телеведущая будет руководителем проекта по демографии и семье в «Новых людях».

В своей речи Чехова призналась, что решила стать депутатом, поскольку хочет «служить людям и стране», а не только жить для себя.

«Что касается демографии, то я ее уже поднимала много лет назад, когда делала свою программу («Секс с Анфисой Чеховой». — «Газета.Ru»). Она была провокационная, о ней много говорили, но тем не менее сейчас ко мне подходят люди, которые не только выросли на моих передачах, но и были зачаты», — пошутила телеведущая.

Программа «Секс с Анфисой Чеховой» выходила на телеканале ТНТ с 2005 года. В шоу телеведущая делилась своим опытом и свежей информацией о сексуальных отношениях. Проект был заморожен в 2009 году, потом на эротическое шоу появлялось на телевизионных экранах в повторах.

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