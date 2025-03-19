Ургант закрыл свой бизнес во Франции после сообщений СМИ

Комик и телеведущий Иван Ургант закрыл ИП во Франции после сообщений СМИ о его бизнесе. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, Ургант зарегистрировал ИП в Париже 11 марта 2024 года. Портал утверждает, что под ним артист мог заниматься производством шоу, театральных постановок и танцевальных представлений. 18 марта 2025 года телеведущий закрыл бизнес.

Сам Ургант опровергает, что у него был бизнес во Франции. Он не подтвердил, что зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель. Телеведущий также назвал неправдой, что собирается эмигрировать.

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года. Картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

Ранее в Госдуме попросили проверить Урганта на иностранное влияние.